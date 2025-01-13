البيت الأبيض: بايدن بحث مع رئيس الفلبين ورئيس الوزراء الياباني سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث

بحث الرئيس الأميركيّ جو بايدن مع رئيس الفلبين ورئيس الوزراء الياباني سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وذلك في اجتماع عبر الاتصال المرئيّ، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وقال البيت الأبيض في بيان، إنّ الزعماء الثلاثة ناقشوا الأمن البحري والتعاون الاقتصاديّ الثلاثيّ و"النهج الخطير وغير القانوني للصين في بحر الصين الجنوبيّ".



وأضاف: "اتفق الزعماء الثلاثة على أهمية التنسيق المستمر لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة".