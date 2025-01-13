محادثات بين إيران ودول أوروبية حول النوويّ قبل عودة ترامب

من المقرر أن تجرى محادثات حول البرنامج النوويّ الإيرانيّ بين طهران من جهة، وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى، في سويسرا الاثنين، قبل أسبوع من تولي الرئيس الأميركيّ الجديد دونالد ترامب منصبه.



وستجرى هذه المحادثات بعد أقل من شهرين على مفاوضات أحيطت بالتكتم بين إيران وممثلي الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، في وقت يشعر الغرب بقلق إزاء تقدم البرنامج النووي الإيراني.



وقالت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس "هذه ليست مفاوضات"، فيما ذكرت إيران أنها مجرد "مشاورات".



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع الاثنين هو "مؤشر إلى أن دول مجموعة الترويكا"، وهي صيغة تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة "تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني الذي يشكل مستوى تقدمه مشكلة بالغة".

