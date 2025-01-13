0min

مصدر طبيّ لـ أ.ف.ب: حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجلوس ترتفع إلى 24 قتيلًا

ارتفعت إلى 24 قتيلًا على الأقل حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس، حسبما أعلنت السلطات.



ونشر الطبيب الشرعيّ في مقاطعة لوس أنجلوس لائحة بالضحايا وهم ثمانية قضوا جراء حريق باسيفيك باليساديس و16 جراء حريق إيتون.