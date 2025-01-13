أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
10 قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل
أخبار دولية
2025-01-13 | 00:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
10 قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل
أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية الأحد أن انزلاقات أرضية ناجمة من أمطار غزيرة قد أسفرت في حصيلة جديدة عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفقدان آخَر في ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق).
وكان أحصي في حصيلة سابقة سقوط سبعة قتلى على الأقل.
ولقي تسعة أشخاص مصرعهم في مدينة إيباتينغا البالغ عدد سكانها 227 ألف نسمة وحيث انهمر 80 ملم من الأمطار في ساعة واحدة ليل السبت-الأحد، وفقا لمجلس المدينة.
وبين الضحايا طفل يبلغ ثماني سنوات عثر عليه إطفائيون تحت أنقاض منزل دمره انزلاق أرضي.
كما عُثر على جثة في بلدة سانتانا دو بارايسو القريبة.
ووجّه روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس، عبر شبكات للتواصل الاجتماعي، رسالة "تضامن مع ضحايا الانزلاقات الأرضية الليلة الماضية في إيباتينغا".
ووضع في تصرّف البلدية "كل ما لدى الولاية من وسائل للمساعدة في إنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الأقل
انزلاقات
أرضية
البرازيل
التالي
رئيسة المكسيك تؤيد الحوار مع ترامب لكنها ترفض التبعية
مصدر طبيّ لـ أ.ف.ب: حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجلوس ترتفع إلى 24 قتيلًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:33
سبعة قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل
أخبار دولية
15:33
سبعة قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل
0
أخبار دولية
2025-01-04
ستة قتلى على الأقل وستة مفقودين و32 جريحا بحادث حافلة في البيرو
أخبار دولية
2025-01-04
ستة قتلى على الأقل وستة مفقودين و32 جريحا بحادث حافلة في البيرو
0
أخبار دولية
2024-12-21
عشرات القتلى في اصطدام حافلة للركاب بشاحنة في جنوب شرق البرازيل
أخبار دولية
2024-12-21
عشرات القتلى في اصطدام حافلة للركاب بشاحنة في جنوب شرق البرازيل
0
أخبار دولية
2024-11-15
10 قتلى على الأقل بحريق في دار للمسنين في إسبانيا
أخبار دولية
2024-11-15
10 قتلى على الأقل بحريق في دار للمسنين في إسبانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:32
رئيسة المكسيك تؤيد الحوار مع ترامب لكنها ترفض التبعية
أخبار دولية
00:32
رئيسة المكسيك تؤيد الحوار مع ترامب لكنها ترفض التبعية
0
أخبار دولية
00:23
مصدر طبيّ لـ أ.ف.ب: حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجلوس ترتفع إلى 24 قتيلًا
أخبار دولية
00:23
مصدر طبيّ لـ أ.ف.ب: حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجلوس ترتفع إلى 24 قتيلًا
0
أخبار دولية
00:21
محادثات بين إيران ودول أوروبية حول النوويّ قبل عودة ترامب
أخبار دولية
00:21
محادثات بين إيران ودول أوروبية حول النوويّ قبل عودة ترامب
0
أخبار دولية
00:19
البيت الأبيض: بايدن بحث مع رئيس الفلبين ورئيس الوزراء الياباني سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث
أخبار دولية
00:19
البيت الأبيض: بايدن بحث مع رئيس الفلبين ورئيس الوزراء الياباني سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:27
نجاة عون صليبا: أسمي القاضي نواف سلام
خبر عاجل
04:27
نجاة عون صليبا: أسمي القاضي نواف سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
موعد الاستشارات النيابية الملزمة يقترب..اليكم الأسماء المرجحة
تقارير نشرة الاخبار
13:03
موعد الاستشارات النيابية الملزمة يقترب..اليكم الأسماء المرجحة
0
آخر الأخبار
00:27
عطية للـLBCI: من المرجح أن نسمي ميقاتي وهو متقدم بالنسبة إلينا حتى الآن لكن المعطيات لم تكتمل بعد
آخر الأخبار
00:27
عطية للـLBCI: من المرجح أن نسمي ميقاتي وهو متقدم بالنسبة إلينا حتى الآن لكن المعطيات لم تكتمل بعد
0
خبر عاجل
15:08
تكتل "التوافق الوطني" يسمّي نجيب ميقاتي غداً في الاستشارات الملزمة
خبر عاجل
15:08
تكتل "التوافق الوطني" يسمّي نجيب ميقاتي غداً في الاستشارات الملزمة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:17
مشاهد الدمار في بلدة شمع الجنوبية
أخبار لبنان
04:17
مشاهد الدمار في بلدة شمع الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:40
إسرائيل تنسحب ببطء وتفتك بالقطاع الزراعي لسنوات
تقارير نشرة الاخبار
16:40
إسرائيل تنسحب ببطء وتفتك بالقطاع الزراعي لسنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
16:10
عشية الاستشارات النيابية... هكذا ستتوزّع تسميات النواب
تقارير نشرة الاخبار
16:10
عشية الاستشارات النيابية... هكذا ستتوزّع تسميات النواب
0
آخر الأخبار
15:44
غارة جديدة تستهدف المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ورومين (فيديوهات)
آخر الأخبار
15:44
غارة جديدة تستهدف المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ورومين (فيديوهات)
0
آخر الأخبار
15:36
غارات إسرائيلية متتالية على بلدة حومين الفوقا (صورة وفيديو)
آخر الأخبار
15:36
غارات إسرائيلية متتالية على بلدة حومين الفوقا (صورة وفيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في دبي... رحلة تمتد لـ25 دقيقة من الخوف والإثارة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في دبي... رحلة تمتد لـ25 دقيقة من الخوف والإثارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هادي حبيب يواصل كتابة التاريخ ويحقق الفوز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هادي حبيب يواصل كتابة التاريخ ويحقق الفوز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ضغط أميركي لإنجاز صفقة الأسرى في غزة قبل تنصيب ترامب...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ضغط أميركي لإنجاز صفقة الأسرى في غزة قبل تنصيب ترامب...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:36
معلومات للـLBCI: نواف سلام أبلغ عددًًا من النواب مساء الأمس انه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته
خبر عاجل
05:36
معلومات للـLBCI: نواف سلام أبلغ عددًًا من النواب مساء الأمس انه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته
2
خبر عاجل
05:08
بعد تأهّله إلى بطولة أستراليا أولى دورات التنس الكبرى في العالم اللبنانيّ هادي حبيب يحقّق فوزًا تاريخيًّا على اللاعب الصينيّ واي بو ويتأهّل إلى الدور الثاني
خبر عاجل
05:08
بعد تأهّله إلى بطولة أستراليا أولى دورات التنس الكبرى في العالم اللبنانيّ هادي حبيب يحقّق فوزًا تاريخيًّا على اللاعب الصينيّ واي بو ويتأهّل إلى الدور الثاني
3
خبر عاجل
00:55
مخزومي: أعلن إنسحابي من الترشح إلى رئاسة الحكومة لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول إسم القاضي نواف سلام
خبر عاجل
00:55
مخزومي: أعلن إنسحابي من الترشح إلى رئاسة الحكومة لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول إسم القاضي نواف سلام
4
أخبار لبنان
01:39
تسميات النواب المرتقبة للاستشارات النيابية الملزمة حتى الساعة الثامنة صباحًا
أخبار لبنان
01:39
تسميات النواب المرتقبة للاستشارات النيابية الملزمة حتى الساعة الثامنة صباحًا
5
آخر الأخبار
06:26
معلومات للـLBCI: النائب ميشال المر استقل عن التكتل الوطني المستقل بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي وسيذهب الى الاستشارات النيابية الملزمة منفردا في اتجاه تسمية تؤكد على دعمه للعهد
آخر الأخبار
06:26
معلومات للـLBCI: النائب ميشال المر استقل عن التكتل الوطني المستقل بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي وسيذهب الى الاستشارات النيابية الملزمة منفردا في اتجاه تسمية تؤكد على دعمه للعهد
6
أخبار دولية
04:45
مشاهد مرعبة من الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس (صور)
أخبار دولية
04:45
مشاهد مرعبة من الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس (صور)
7
خبر عاجل
15:08
تكتل "التوافق الوطني" يسمّي نجيب ميقاتي غداً في الاستشارات الملزمة
خبر عاجل
15:08
تكتل "التوافق الوطني" يسمّي نجيب ميقاتي غداً في الاستشارات الملزمة
8
خبر عاجل
13:00
مصادر للـLBCI: النائب ابراهيم منيمنة يؤكد التزامه بسحب ترشيحه في حال توسعت مروحة التوافق على نواف سلام
خبر عاجل
13:00
مصادر للـLBCI: النائب ابراهيم منيمنة يؤكد التزامه بسحب ترشيحه في حال توسعت مروحة التوافق على نواف سلام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More