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o
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o
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o
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سموتريتش انتقد الاتفاق الذي أفادت تقارير بأنه يجري العمل عليه في قطر لوقف القتال في غزة
أخبار دولية
2025-01-13 | 04:59
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سموتريتش انتقد الاتفاق الذي أفادت تقارير بأنه يجري العمل عليه في قطر لوقف القتال في غزة
انتقد وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش الاتفاق الذي أفادت تقارير بأنه يجري العمل عليه في قطر لوقف القتال في غزة وإعادة الرهائن باعتباره صفقة "استسلام".
وقال سموتريتش في بيان "الاتفاق الذي يجري العمل عليه كارثة على الأمن القومي لدولة إسرائيل".
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