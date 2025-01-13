وزير خارجية إسرائيل: جهود "مكثفة" للتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر أنّ بلاده تبدذل جهودًا "مكثفة" من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.



وقال ساعر خلال مؤتمر صحافيّ جمعه بنظيره الدنماركيّ لارس لوكه راسموسن: "تحقق تقدم في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، إسرائيل ترغب في إطلاق الرهائن وتبذل جهودا مكثفة لإبرام اتفاق".