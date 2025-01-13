الكرملين: الجولة الأحدث من العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الروسيّ ربما تؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية

أعلن الكرملين أنّ الجولة الأحدث من العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الروسيّ ربما تؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط والطاقة العالمية.



كما أعلن أنّ موسكو ستفعل كل ما في وسعها لتقليل تأثيرها.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنّه من الواضح أنّ واشنطن تسعى لتقييد عمل الشركات الروسية لكن موسكو ستراقب الوضع وتساعد الشركات على التكيف.



وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين جازبروم نفت وسورجوت للنفط والغاز، إضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسيّ.



وتستهدف هذه الإجراءات عوائد تستخدمها موسكو لتمويل حربها على أوكرانيا. وقال مسؤول أميركيّ إن العقوبات قد تكلف روسيا مليارات الدولارات شهريًا إذا تسنى تطبيقها على النحو الملائم.