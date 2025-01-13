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روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة تابعة لخط أنابيب "توركستريم" للغاز
أخبار دولية
2025-01-13 | 06:28
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روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة تابعة لخط أنابيب "توركستريم" للغاز
اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بواسطة مسيرات على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط توركستريم، خط الأنابيب الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا بعد توقف عمليات النقل عبر الأراضي الأوكرانية في الأول من كانون الثاني وتخريب خط نورد ستريم في 2022.
وأورد الجيش الروسي في بيان أن "نظام كييف حاول شن هجوم بتسع مسيرات" على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط أنابيب توركستريم في منطقة كراسنودار بجنوب غرب روسيا "لتعليق إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية"، مشيرا إلى إسقاط جميع المسيرات بدون تعطيل عمل المحطة.
واشار البيان إلى أن الهجوم "لم يتسبب في أي إصابات" بين العاملين في محطة الضغط هذه الواقعة في منطقة غاي-كودزور.
لكن حطام إحدى الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها أدى إلى أضرار طفيفة في مبنى وفي بعض المعدات، بحسب المصدر.
وأكد الجيش الروسي أن "محطة الضغط توفر إيصال الغاز إلى خط أنابيب الغاز توركستريم بشكل طبيعي" بعد الهجوم.
خط أنابيب الغاز توركستريم الذي تم تدشينه في 2020 والقادر على نقل 31,5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، يتألف من أنبوبين متوازيين بطول 930 كلم، يصلان أنابا في روسيا ببلدة كييكوي في شمال غرب تركيا.
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