الكرملين: موسكو وطهران ستوقعان على معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة" الجمعة

أعلن الكرملين الاثنين أن روسيا وإيران ستوقعان معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة" يوم الجمعة المقبل، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو.



وقال الكرملين "في 17 كانون الثاني، سيجري فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان الذي سيأتي إلى موسكو في زيارة رسمية"، مضيفا أن الزعيمين "سيوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين.