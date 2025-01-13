تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,9 درجات

ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات جنوب غرب اليابان في وقت متأخر الاثنين، بحسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، ما دفع السلطات المحلية لإصدار تحذير من تسونامي.



وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التحذير من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر بعدما ضرب الزلزال قبالة محافظة ميازاكي في منطقة كيوشو حوالى الساعة 21,19 (12,19 ت غ).