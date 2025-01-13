حماس: محادثات هدنة غزة أحرزت تقدما ونعمل على استكمال ما تبقى قريبا

أكد مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لـ "رويترز" أن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدما.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة "المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا".