شركات الطيران الايرانية الخاصة تستأنف رحلات إلى أوروبا بعد رفع العقوبات الأوروبية

أعلن الطيران المدني الإيراني الاثنين، أن رحلات جوية مباشرة إلى أوروبا تسيرها شركات خاصة، ستستأنف بنهاية كانون الثاني بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تعليق الرحلات الجوية باتجاه أوروبا التي تقوم بها شركة الخطوط الجوية الوطنية الإيرانية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.



ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني حسين بورفرزانه قوله إن "الرحلات الأوروبية ستستأنف في 31 كانون الثاني برحلة بين باريس وطهران تسيرها شركة إيران إيرتور"، وهي شركة خاصة.



وفرض الاتحاد الأوروبي الذي يتهم طهران بتزويد روسيا الصواريخ في إطار الحرب في أوكرانيا، عقوبات جديدة على طهران في تشرين الأول ولا سيما وضع شركة الخطوط الجوية الوطنية (إيران إير) على قائمته السوداء والتي كانت الناقل الإيراني الوحيد الذي يؤمن رحلات إلى أوروبا.