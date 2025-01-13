وزير الطاقة السعودي: المملكة تعتزم تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن بما في ذلك اليورانيوم

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة تعتزم تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن بما في ذلك اليورانيوم.

وأضاف خلال مؤتمر في مدينة الظهران أن المملكة ستقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه وإنتاج ما يعرف بإسم الكعكة الصفراء.