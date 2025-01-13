مفاوضات جديدة حول الملف النووي الايراني

تحتضن سويسرا جولة جديدة من المحادثات تجمع بين طهران من جهة وثلاثي أوروبا المانيا فرنسا والمملكة المتحدة من جهة اخرى بعد أقل من شهرين. مفاوضات أحيطت بالتكتم بين إيران وممثلين عن الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، في وقت يبدي الغرب مخاوف حيال تقدم برنامج طهران النووي.



وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس أن هذه ليست مفاوضات، فيما ذكرت إيران أنها مجرد مشاورات متوقعة أن تستمر يومين على ان تتناول مجموعة مواضيع هدفها الرئيسي رفع العقوبات عن إيران .