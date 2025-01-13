جنوح منصة نفطية بحرية على سواحل تونس الشمالية

انفصلت منصة نفطية عن قارب-جرّار بحري بينما كانت في طريقها من اسكتلندا إلى تركيا وجنحت خلال ليلة السبت-الأحد على شاطئ في شمال تونس، وفقا لوسائل اعلام محلية.



وأكد صحافيو وكالة فرانس برس الاثنين أن المنصة النفطية لا تزال جانحة على رمال شاطئ الهويشات على بعد حوالى عشرين كيلومترا غرب محافظة بنزرت الساحلية.



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤول في الحرس البحري، فإن هذه المنصة انفصلت عن قاربها بعد انقطاع حبال القطر بسبب سوء الأحوال الجوية.



ولم يسفر الحادث عن أي أضرار، كما تأخرت عملية القطر من جديد إلى الوجهة النهائية بسبب تواصل سوء الأحوال الجوية في تونس، بحسب وسائل اعلام محلية.