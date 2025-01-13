اجتماع استثنائي لأوروبا وبريطانيا والناتو حول الدفاع في 3 شباط

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اجتماعا استثنائيا مخصصا للدفاع الأوروبي في الثالث من شباط في بلجيكا، بحسب ما أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.



ويصادف الاجتماع بعد أسبوعين من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.



ويثير موقف الإدارة الأميركية المستقبلية بشأن الدعم الغربي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا قلق الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي.



وكتب أنطونيو كوستا في الدعوة التي بعث بها إلى القادة "أعتقد أننا نتقاسم التقييم نفسه للتهديدات التي تواجهها أوروبا"، مشيرا خصوصا إلى الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.



وسيعقد هذا الاجتماع في قصر ليمون على بعد حوالى عشرين كيلومترا من مدينة لييج في بلجيكا.