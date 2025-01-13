الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة جنود في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده في معارك في شمال قطاع غزة الاثنين، فيما أصيب ثمانية آخرون.



وبذلك يرتفع إلى 408 عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على حماس في قطاع غزة في 27 تشرين الأول 2023.

