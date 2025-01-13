أمير قطر يبحث الوضع في غزة مع مبعوثي ترامب وبايدن للشرق الأوسط

ذكر بيان صدر عن الديوان الأميري في قطر اليوم الاثنين أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقش مع مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومبعوث إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، بريت مكجورك، مستجدات الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.