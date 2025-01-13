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سوليفان: المفاوضون على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الاثنين أن المفاوضين على اتفاق لوقف القتال في غزة صاروا على وشك التوصل إليه وإن الأبيض على اتصال بفريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن المحادثات.



وأضاف سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث قريبا إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بشأن المفاوضات.