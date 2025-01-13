رئيس الوزراء العراقي يزور لندن لتوقيع "اتفاقية شراكة استراتيجية"

صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شيا السوداني الاثنين لوكالة فرانس برس من لندن أنه سيوقع "اتفاقية شراكة استراتيجية" لتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة.



وقال إن الاتفاقية "تمثل بداية عهد جديد للعلاقة بين العراق والمملكة المتحدة" مضيفا أنه سيكون "هناك أيضا بيان مشترك حول التعاون الأمني بين العراق والممكلة المتحدة للتعاون الثنائي".