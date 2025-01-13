حماس حريصة على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أعربت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الاثنين عن حرصها على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وقالت الحركة في بيان "بحثت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم مع وزير المخابرات التركي إبراهيم كالين تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، الجارية في العاصمة القطرية الدوحة".



وجاء في البيان "واستعرض رئيس مجلس شورى الحركة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، وخليل الحية رئيس الحركة في غزة، خلال استقبالهما اتصالين هاتفيين منفصلين، التقدم الجاري في المفاوضات غير المباشرة التي تتم بوساطة قطرية مصرية، مؤكدين حرص حماس على الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة".