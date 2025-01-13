بايدن: اتفاق غزة على وشك أن يصبح واقعا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن على وشك أن يصبح واقعا، مضيفا أن إدارته تعمل على عجل لإتمام الاتفاق.