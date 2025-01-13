الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوف مصدره اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض الاثنين مقذوفا مصدره اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية.



وجاء في بيان للجيش "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي مقذوفا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".



وأعلن الحوثيون في المين مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ موضحين أنهم استهدفوا "هدفا حيويا للعدوالإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2" في إشارة إلى تل أبيب.



وأكد الحوثيون في بيانهم أيضا أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".