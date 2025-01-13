زيلينسكي: ناقشت مع ماكرون "نشر وحدات" أجنبية في أوكرانيا



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أوكرانيا واحتمال "نشر وحدات" من العسكريين الأجانب في البلاد، وهي فكرة طرحها حلفاء كييف في الأشهر الأخيرة.



وقال زيلينسكي في خطابه اليومي على مواقع التواصل الاجتماعي "كانت المحادثة طويلة ومفصلة جدا. ناقشنا الدعم الدفاعي. ناقشنا أيضا نشر وحدات شريكة وتدريب جيشنا".

