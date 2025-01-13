أمواج تسونامي صغيرة في اليابان بعد زلزال بقوة 6,8 درجات ولا أضرار

ضرب زلزال بقوة 6,8 درجات جنوب غرب اليابان الإثنين، ما أدّى إلى أمواج تسونامي محلية صغيرة من دون تسجيل أيّ أضرار.



ووقع الزلزال على عمق 36 كُيلومترا وعلى بعد 18 كيلومترا قبالة سواحل مقاطعة ميازاكي في منطقة كيوشي في الساعة 21,19 (12,19 ت غ)، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.



وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من موجات تسونامي محتملة يصل ارتفاعها إلى متر واحد وحضت السكان على الابتعاد عن السواحل.



وكتبت على منصة "إكس"، "يمكن لتسونامي أن يضرب مرات عدة. الرجاء عدم خوض البحر وعدم الاقتراب من المناطق الساحلية".



وتسبّب الزلزال في بعض الموانئ المحلية بأمواج تسونامي بلغ ارتفاعها حوالى 20 سنتيمترا ولم تخلّف أيّ أضرار، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.



وأفاد الإعلام المحلي بعدم تسجيل وقوع أي ضحايا من جراء الزلزال فيما أظهر البث الحي من المنطقة عبر محطة "إن إتش كاي" العامة عدم قوع أي أضرار واضحة بينما بدا البحر هادئا وحركتا الملاحة البحرية والسير بحالة طبيعية.

