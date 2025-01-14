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وثائق: دعوى قضائية ضد إدارة محلية أميركية بسبب نقص المياه لمواجهة الحرائق

أخبار دولية
2025-01-14 | 00:27
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وثائق: دعوى قضائية ضد إدارة محلية أميركية بسبب نقص المياه لمواجهة الحرائق
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وثائق: دعوى قضائية ضد إدارة محلية أميركية بسبب نقص المياه لمواجهة الحرائق

أظهرت وثائق محكمة رفع دعوى قضائية ضد إدارة المياه والكهرباء في لوس انجليس في الولايات المتحدة أمس الاثنين تتهمها بالفشل في إدارة إمدادات المياه الضرورية لمكافحة حريق باليساديس المدمر.

أقام الدعوى سكان ومتضررون آخرون من الحريق الهائل الذي دمر منطقة باسيفيك باليساديس في لوس انجليس الأسبوع الماضي، وذكرت أن إدارة المياه كان ينبغي أن تخزن الماء في خزان قريب، والذي كان فارغًا في الوقت الذي اندلعت فيه النيران.

وقال روجر بيهل أحد محامي المدعين في بيان: "فشل نظام إمداد المياه الذي يخدم باسيفيك باليساديس بشكل بائس، ليترك السكان ورجال الإطفاء مع القليل من المياه أو حتى بدونها لمكافحة الحريق".

ولم ترد إدارة المياه في لوس انجليس، وهي أكبر هيئة مرافق بلدية في الولايات المتحدة، بعد على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق خارج ساعات العمل العادية.

وذكرت الدعوى القضائية أن خزان سانتا ينز، الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 443 مليون لتر من المياه، كان فارغًا منذ شباط 2024. وتقول الشكوى إن إدارة المياه أجلت أعمال الإصلاح المتعلقة بمصدر المياه لخفض التكاليف.

وأودت حرائق باليساديس بحياة ثمانية أشخاص على الأقل ودمرت آلاف المنازل والشركات، وأتت على أكثر من 23700 فدان واستمر تهديدها للأحياء حتى أمس الاثنين.

ولم يكشف المسؤولون عن سبب الحريق.

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