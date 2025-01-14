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ترامب يقول إنه سيلتقي مع بوتين "سريعًا جدًا"
أخبار دولية
2025-01-14 | 00:43
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ترامب يقول إنه سيلتقي مع بوتين "سريعًا جدًا"
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الاثنين أنه سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سريعًا جدًا" بعد تنصيبه الأسبوع المقبل.
ولم يحدد موعدًا للاجتماع الذي سيكون الأول بين رئيسي البلدين منذ بداية حرب روسيا مع أوكرانيا في شباط 2022.
وقال ترامب لنيوزماكس عند سؤاله عن استراتيجية إنهاء الحرب: "ثمة استراتيجية واحدة فقط والقرار بيد بوتين، ولا أتصور أنه سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور لأنها لم تكن جيدة بالنسبة له أيضًا".
وأضاف: "أعلم أنه يريد أن نلتقي وسيكون اللقاء سريعًا جدًا. كنت أود فعل هذا في وقت أقرب لكن يجب أن أتسلم الرئاسة لإنجاز بعض الأمور".
وقال مايك والتز عضو مجلس النواب الأميركي، الذي سيتولى منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، يوم الأحد إنه يتوقع مكالمة بين ترامب وبوتين في "الأيام والأسابيع القادمة".
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