كوريا الجنوبية: بيونغيانغ تطلق صاروخًا قبالة الساحل الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا قبالة ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء.