المفاوضون يسعون لإبرام إتفاق هدنة غزة بعد "انفراجة" في الدوحة

من المقرر أن يجتمع المفاوضون في الدوحة اليوم الثلاثاء سعيًا لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في غزة، بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن اتفاقًا أيده لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن "على وشك" أن يصبح واقعًا.



وأشار مسؤول مطلع على المفاوضات إلى أن الوسطاء سلموا إسرائيل وحماس مسودة نهائية لاتفاق أمس الاثنين بعد "انفراجة" تحققت عند منتصف الليل في المحادثات التي حضرها مبعوثان للرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.



وإذا نجحت تلك المساعي، سيتوج اتفاق وقف إطلاق النار جهود محادثات متقطعة على مدى أكثر من عام ويؤدي إلى أكبر عملية لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين منذ الأيام الأولى للصراع عندما أفرجت حماس عن حوالي نصف المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح 240 فلسطينيا احتجزتهم إسرائيل.



وقال المسؤول المطلع على المحادثات، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن قطر سلمت مسودة الاتفاق إلى الجانبين في محادثات في الدوحة، والتي شارك فيها رئيسا جهازي الموساد والأمن الداخلي (شين بيت) الإسرائيليين ورئيس وزراء قطر.



ومن المتوقع أن يحضر مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومبعوث بايدن بريت ماكجورك محادثات اليوم الثلاثاء في الدوحة، مع وجود مفاوضي حماس في مكان قريب للتشاور سعيًا لإبرام اتفاق سريعًا.