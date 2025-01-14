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قلق في الفلبين بعد نشر "سفينة عملاقة" صينية داخل منطقة متنازع عليها

أخبار دولية
2025-01-14 | 00:55
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قلق في الفلبين بعد نشر &quot;سفينة عملاقة&quot; صينية داخل منطقة متنازع عليها
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قلق في الفلبين بعد نشر "سفينة عملاقة" صينية داخل منطقة متنازع عليها

رأت الفلبين أن نشر الصين لأضخم سفينة لخفر السواحل داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا أمر مثير للقلق ويهدف إلى ترهيب الصيادين بالمنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جوناثان مالايا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "فوجئنا بالعدوان المتزايد الذي تظهره جمهورية الصين الشعبية بنشر السفينة العملاقة".

وذكر خفر السواحل الفلبيني أنه نشر اثنتين من أكبر سفنه لإبعاد السفينة الصينية.

وتصاعدت التوترات بين الفلبين، حليفة الولايات المتحدة، وبكين خلال العامين الماضيين بسبب مزاعم بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.

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