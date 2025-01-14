الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض صاروخين أطلقا من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه تصدى لصاروخين أطلقا من اليمن باتجاه الدولة العبرية بفارق بضع ساعات.



وقال الجيش في بيان أول مساء الإثنين إن "سلاح الجو الإسرائيلي اعترض مقذوفًا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".



وأعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ، موضحين أنهم استهدفوا "هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2"، في إشارة إلى تل أبيب.



وأكد الحوثيون في بيانهم أيضًا أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

