حاكمة مصرف سوريا المركزي الجديدة تتعهد بتعزيز استقلال البنك

أعنت حاكمة مصرف سوريا المكلفة بتيسير الأعمال ميساء صابرين، أنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولا كبيرا عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد.



وقالت صابرين لرويترز في خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

