ما لا يقل عن مليون فلسطيني سيعودون الى شمال قطاع غزة... اليكم آخر مستجدات الصفقة بين اسرائيل وحماس

أفادت الزميلة امال شحادة بأن اجتماعا عقد في مصر بحضور ممثلين إسرائيليين لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق الصفقة.



ولفتت الى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمع اليوم مع عائلات الاسرى الذين تشملهم الصفقة.



وقالت إن هيئة الاسرى والوزارات الإسرائيلية والمستشفيات بدأت الاستعداد لاستقبال الاسرى من غزة، لافتة الى أن التوقعات بأن الاحياء منهم ما بين 15 و20 اسيرا إسرائيليا وقد اعدت الطواقم بالتنسيق مع الصليب الأحمر لبدء تنفيذ الصفقة.



وأشارت الى أن حماس وافقت على الافراج عن مرضى ومن تعتبرهم إسرائيل في حالة إنسانية صعبة من الرجال دون الخمسين عاما، مقابل رفع عدد الاسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين تدرجهم إسرائيل بالخطيرين ورفضت تسليم جثة يحيى السنوار في هذه المرحلة من الصفقة.



وقالت إن ما لا يقل عن مليون فلسطيني، وفق توقعات إسرائيل، سيعودون الى شمال القطاع بدءا من الأسبوع الثاني للصفقة.