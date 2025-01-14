لافروف: اتفاق الشراكة مع إيران لن يستهدف أي دولة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لن يستهدف أي دولة أخرى.



وقال الكرملين أمس الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان سيجريان محادثات في روسيا في 17 كانون الثاني،

وسيوقعان بعد ذلك اتفاق شراكة استراتيجية شاملة طال انتظاره.