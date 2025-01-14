مسؤول إسرائيلي بشأن اتفاق غزة: وصلنا لمرحلة حاسمة وبعض الخلافات لم تحسم بعد

أعلن مسؤول إسرائيلي أن المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة حاسمة وبات الاتفاق وشيكا لكن بعض نقاط الخلاف لا تزال بحاجة إلى تسوية.



وأوضح المسؤول: "نحن قريبون لكننا لم نصل بعد".