الجيش الروسي: أوكرانيا أطلقت صواريخ غربية في هجومها على الأراضي الروسية ليلا

أعلن الجيش الروسي أن أوكرانيا أطلقت صواريخ غربية باتّجاه أراضيها في هجومها الليلي الذي أعلنت كييف أنه استهدف مصنعا عسكريا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ألقت "ستة صواريخ أتاكمس أميركية الصنع وستة صواريخ كروز بريطانية الصنع من طراز ستورم شادو التي يتم إطلاقها جوا"، أُطلقت جميعها باتجاه منطقة بريانسك الحدودية، إضافة إلى صاروخين من طراز "ستورم شادو" فوق البحر الأسود.