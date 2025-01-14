قطر: تمت تسوية "المسائل الرئيسية" التي تعيق التوصل إلى اتفاق في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تمّت تسويتها خلال المحادثات التي جرت على مدى الأسابيع الأخيرة.



وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي إنه "في خلال الأشهر الماضية، كانت هناك قضايا أساسية ومسائل رئيسية بين الطرفين لم يتم حلها. تمّت تسوية هذه القضايا خلال المحادثات في الأسابيع القليلة الماضية، وبالتالي وصلنا إلى نقطة تم فيها معالجة القضايا الرئيسية التي كانت تعيق التوصل إلى اتفاق".