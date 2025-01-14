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o
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o
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روسيا وإيران ستوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
أخبار دولية
2025-01-14 | 07:48
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روسيا وإيران ستوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السفير الإيراني في موسكو قوله إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي من المقرر أن توقعها موسكو وطهران ستنظم العلاقات بين البلدين خلال العقدين المقبلين.
ومن المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات في روسيا يوم 17 كانون الثاني قال الكرملين إنها سيعقبها توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة طال انتظارها.
أخبار دولية
روسيا
إيران
اتفاقية شراكة استراتيجية
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