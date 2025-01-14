إيطاليا والسعودية توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة

أعلن وزير الطاقة والبيئة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين اليوم، أن إيطاليا والسعودية وقعتا اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بما يشمل إمكانية توريد الهيدروجين المُصنع في السعودية إلى أوروبا.



وجاء في بيان أن مذكرة التفاهم، ومدتها خمس سنوات، وُقعت في الرياض حيث التقى الوزير الإيطالي مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.



وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية أن الاتفاقية تركز على الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الميثان، والربط الكهربائي، والهيدروجين والأمونيا المتجددين ومنخفضي الانبعاثات، وأنظمة التقاط الكربون وتخزينه.



ولفت بيكيتو الى أن إيطاليا يمكن أن تكون نقطة دخول للهيدروجين والأمونيا المتجددين والمنتجين في السعودية إلى أوروبا، موضحا أن بلاده ستكون "أقرب بكثير وأكثر تنافسية واستراتيجية من البدائل الأخرى في بحر الشمال".