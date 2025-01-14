أوكرانيا: الهجوم الليلي على روسيا كان "الأكبر" منذ اندلاع الحرب

أكد الجيش الأوكراني الثلاثاء أن الضربات الليلية التي استهدفت مواقع صناعية وعسكرية في روسيا كانت "الأكبر" منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إن "قوات الدفاع الأوكرانية نفذت ضربات هي الأكبر ضد أهداف عسكرية (...) على مسافة 200 إلى 1100 كيلومتر في عمق روسيا".