أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوكرانيا: الهجوم الليلي على روسيا كان "الأكبر" منذ اندلاع الحرب
أخبار دولية
2025-01-14 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أوكرانيا: الهجوم الليلي على روسيا كان "الأكبر" منذ اندلاع الحرب
أكد الجيش الأوكراني الثلاثاء أن الضربات الليلية التي استهدفت مواقع صناعية وعسكرية في روسيا كانت "الأكبر" منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إن "قوات الدفاع الأوكرانية نفذت ضربات هي الأكبر ضد أهداف عسكرية (...) على مسافة 200 إلى 1100 كيلومتر في عمق روسيا".
أخبار دولية
أوكرانيا
الهجوم
روسيا
الحرب
التالي
وثائق: دعوى قضائية ضد إدارة محلية أميركية بسبب نقص المياه لمواجهة الحرائق
أمواج تسونامي صغيرة في اليابان بعد زلزال بقوة 6,8 درجات ولا أضرار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-31
زيلينسكي: أوكرانيا ستفعل عام 2025 كل ما بوسعها "لإيقاف روسيا وإنهاء الحرب"
أخبار دولية
2024-12-31
زيلينسكي: أوكرانيا ستفعل عام 2025 كل ما بوسعها "لإيقاف روسيا وإنهاء الحرب"
0
آخر الأخبار
2024-11-18
الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران على خلفية دعمها لروسيا في الحرب على أوكرانيا
آخر الأخبار
2024-11-18
الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران على خلفية دعمها لروسيا في الحرب على أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-01-13
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة تابعة لخط أنابيب "توركستريم" للغاز
أخبار دولية
2025-01-13
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة تابعة لخط أنابيب "توركستريم" للغاز
0
أخبار دولية
2025-01-11
روسيا تعلن سيطرتها على قرية قرب بوكروفسك في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-01-11
روسيا تعلن سيطرتها على قرية قرب بوكروفسك في شرق أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:00
الجيش الإسرائيليّ يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
أخبار دولية
11:00
الجيش الإسرائيليّ يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
0
أخبار دولية
10:38
شولتس: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يبدو في المتناول
أخبار دولية
10:38
شولتس: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يبدو في المتناول
0
أخبار دولية
10:23
تراجع عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبيّ في 2024
أخبار دولية
10:23
تراجع عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبيّ في 2024
0
أخبار دولية
08:21
آخر التفاصيل عن إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
08:21
آخر التفاصيل عن إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:58
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى تركيا التي لم تتخلّ عن الشعب السوري منذ ١٤ عاما
آخر الأخبار
02:58
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى تركيا التي لم تتخلّ عن الشعب السوري منذ ١٤ عاما
0
آخر الأخبار
08:13
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يلتقي ميقاتي
آخر الأخبار
08:13
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يلتقي ميقاتي
0
أخبار لبنان
15:35
الجميل لـ "عشرين 30": اذا أرادت قيادة حزب الله أن تبقى في جو التشنج فهذا قرارها
أخبار لبنان
15:35
الجميل لـ "عشرين 30": اذا أرادت قيادة حزب الله أن تبقى في جو التشنج فهذا قرارها
0
آخر الأخبار
10:59
الرئيس نواف سلام: لا حكومة مدنية وانتظر الاستشارات غدًا لنصل إلى تصوّر للحكومة المقبلة
آخر الأخبار
10:59
الرئيس نواف سلام: لا حكومة مدنية وانتظر الاستشارات غدًا لنصل إلى تصوّر للحكومة المقبلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:05
رئيس مركز العرب للرصد والتحليل محمد العرب يتحدث عن ما يمتلكه لبنان من ثروات: الخروج من عنق الزجاجة يكون من خلال الاقتصاد
أخبار لبنان
11:05
رئيس مركز العرب للرصد والتحليل محمد العرب يتحدث عن ما يمتلكه لبنان من ثروات: الخروج من عنق الزجاجة يكون من خلال الاقتصاد
0
عالم الطبخ
08:49
إليكم طريقة تحضير سلطة كراب بأوراق الأرز وطبق من ثمار البحر على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
08:49
إليكم طريقة تحضير سلطة كراب بأوراق الأرز وطبق من ثمار البحر على طريقة الشيف فادي زغيب
0
أخبار لبنان
08:23
عطية: عدد كبير من الأبنية التي دمرها العدو الإسرائيلي كانت أصلًا مشيدة على مشاعات للدولة
أخبار لبنان
08:23
عطية: عدد كبير من الأبنية التي دمرها العدو الإسرائيلي كانت أصلًا مشيدة على مشاعات للدولة
0
أخبار دولية
08:21
آخر التفاصيل عن إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
08:21
آخر التفاصيل عن إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار لبنان
08:08
تفاصيل لقاءات القصر الجمهوري…
أخبار لبنان
08:08
تفاصيل لقاءات القصر الجمهوري…
0
أخبار لبنان
07:20
السيدة الاولى نعمت عون في حديث للـLBCI: "بحب كون صورة بتعكس صورة كل نساء لبنان" (فيديو)
أخبار لبنان
07:20
السيدة الاولى نعمت عون في حديث للـLBCI: "بحب كون صورة بتعكس صورة كل نساء لبنان" (فيديو)
0
أخبار دولية
02:43
إنفراجة كبيرة في ملف مفاوضات صفقة الأسرى... بانتظار رد حماس وإسرائيل
أخبار دولية
02:43
إنفراجة كبيرة في ملف مفاوضات صفقة الأسرى... بانتظار رد حماس وإسرائيل
0
حال الطقس
13:54
اليكم طقس الايام المقبلة...
حال الطقس
13:54
اليكم طقس الايام المقبلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
السفارة الاماراتية في بيروت تفتح أبوابها قريبًا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
السفارة الاماراتية في بيروت تفتح أبوابها قريبًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:01
الأمانة العامة لمجلس النواب تحدد مواعيد استشارات التأليف
خبر عاجل
09:01
الأمانة العامة لمجلس النواب تحدد مواعيد استشارات التأليف
2
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه
3
أخبار لبنان
14:53
"الحدث" نقلاً عن بري: ليس هذا ما اتفقنا عليه ونرفض التسليم بالامر الواقع
أخبار لبنان
14:53
"الحدث" نقلاً عن بري: ليس هذا ما اتفقنا عليه ونرفض التسليم بالامر الواقع
4
خبر عاجل
05:07
مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي
خبر عاجل
05:07
مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي
5
أمن وقضاء
06:33
إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان
أمن وقضاء
06:33
إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان
6
أمن وقضاء
07:16
الجيش يداهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات
أمن وقضاء
07:16
الجيش يداهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات
7
أخبار لبنان
12:14
الرئيس عون يخرج ويفاجئ الصحافيين في دردشة: أتمنى أن يكون التأليف سلسًا.."وبعدني مسكّر مع رئيس وزراء ايطاليا"
أخبار لبنان
12:14
الرئيس عون يخرج ويفاجئ الصحافيين في دردشة: أتمنى أن يكون التأليف سلسًا.."وبعدني مسكّر مع رئيس وزراء ايطاليا"
8
خبر عاجل
06:20
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: اصغيت الى بعض الهواجس وأنا لست من اهل الاقصاء بل من اهل الوحدة والشراكة
خبر عاجل
06:20
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: اصغيت الى بعض الهواجس وأنا لست من اهل الاقصاء بل من اهل الوحدة والشراكة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More