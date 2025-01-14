أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم، أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار في غزة بات في المتناول على ما يبدو بعد شهور من المفاوضات.وقال شولتس في بيان: "نتفهم مدى الألم الذي يسببه أي اتفاق مع "حماس" لإسرائيل. ومع ذلك، يجب أن تكون حياة الرهائن على رأس الأولويات الآن"، مضيفا أن ذلك يوفر فرصة لوقف إطلاق النار لتخفيف المعاناة في غزة.شولتس: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يبدو في المتناول