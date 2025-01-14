بلينكن: إدارة بايدن ستسلم لفريق ترامب خطة لإدارة غزة بعد الحرب

أعلن وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن أنّ إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ستسلم لفريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب خطة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بما في ذلك تفاصيل عن قوة أمنية موقتة تضم قوات دولية وفلسطينيين.

وقال إنّ الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن بات وشيكا جدا، مضيفا أن الأطراف المشاركة في صياغته تنتظر الكلمة الأخيرة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف بلينكن خلال فعالية في المجلس الأطلسي "إنه قريب للغاية. أقرب من أي وقت مضى.