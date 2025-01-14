الإمارات تعلن إطلاق مشروع بناء محطة عملاقة للطاقة الشمسية بأنظمة بطاريات التخزين

أعلنت دولة الإمارات إطلاق مشروع بناء محطة عملاقة للطاقة الشمسية بأنظمة بطاريات التخزين، قادرة على توفير الكهرباء الخالية من انبعاثات الكربون بشكل متواصل.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" للطاقة المتجددة سلطان بن أحمد الجابر إن الشركة ستطلق للمرة الأولى "منشأة قادرة على توفير إمدادات موثوقة ومستمرة من الطاقة النظيفة على مدار الساعة"، لافتا إلى أنه "أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم".



وأضاف الجابر الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال افتتاح فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" إن المشروع الذي تم تنفيذه بالشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، يضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5,2 جيغاواط، إضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيغاواط في الساعة، لإنتاج 1 جيغاواط من الطاقة المتجددة المتواصلة.



وبحسب "مصدر"، فمن المتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة في العام 2027، وتقدر تكلفتها بنحو 6 مليارات دولار.



وأكد الجابر أن "هذه خطوة أولى تشكل بداية لنقلة نوعية في هذا المجال على مستوى العالم".



وتعد الدولة الخليجية من بين أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، لكنها تستثمر أيضا بشكل كبير في الطاقة النظيفة.



وفي العام 2023، استضافت الإمارات مؤتمر المناخ العالمي "كوب28" الذي دعا إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.