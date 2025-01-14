مصدر في حماس لرويترز: الحركة لم تسلم ردها لأن إسرائيل لم تسلم خرائط انسحاب القوات

كشف مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز اليوم، أن الحركة لم تسلم حتى الآن ردها على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة لأن إسرائيل لم تسلم حتى هذه اللحظة الخرائط التي ستوضح المناطق التي ستنسحب إليها قواتها.