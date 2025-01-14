السيسي وبايدن يبحثان جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع نظيره الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي اليوم جهود الوساطة التي تجريها القاهرة والدوحة وواشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن.



وجاء في البيان أن الرئيسين "أكدا أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق".



وشدد السيسي أيضا "على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، ولإدخال المساعدات الإنسانية لهم من دون قيود أو عراقيل، ولتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات جسيمة".