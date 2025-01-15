وزير الخارجية الإيراني: الدول الأوروبية جادة في سعيها لاستئناف لمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني



اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء في ختام محادثات في جنيف أنّ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "جادّة" في سعيها لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج بلاده النووي المثير للجدل.



وقال عراقجي في مقابلة عبر التلفزيون الرسمي إنّ "المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث تهدف إلى استكشاف سبل استئناف المفاوضات النووية". وأضاف أنّ المحادثات كانت "إيجابية وشعرنا بالجدية (...) والإرادة (من قبل الأطراف الأوروبية) للتوصّل إلى حلّ تفاوضي"، لكن "لا نعلم ما إذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة تنوي استئناف المفاوضات".



وأجرى مسؤولون إيرانيون يومي الإثنين والثلاثاء محادثات مع ممثّلين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في جنيف في مكان لم يكشف عنه. ووصف الجانبان هذه المحادثات بأنّها "صريحة وبنّاءة". واتّهمت أوكرانيا وحلفاؤها في العديد من العواصم الغربية طهران بتزويد موسكو بالأسلحة دعما للكرملين في حربه في أوكرانيا، وهو ما تنفيه إيران. وقال عراقجي "نحن مستعدون لمناقشة هذه القضية لمعالجة مخاوف الأوروبيين"، مضيفا أن الأوروبيين ليس لديهم "سبب وجيه للقلق".

