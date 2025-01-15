جيك سوليفان: ضعف إيران قد يدفعها لإعادة النظر في موقفها بشأن الأسلحة النووية

رأى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن إيران في أضعف مراحلها منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وأن ضعفها يشكل مصدر قلق لأنه قد يدفعها إلى إعادة النظر في موقفها من الأسلحة النووية.



كان سوليفان يتحدث وبجواره مستشار الأمن القومي الجديد مايك والتز في حفل لتسليم المهام.