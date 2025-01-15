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بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعبر عن قلقها من تقارير تعذيب في مركز احتجاز
أخبار دولية
2025-01-15 | 00:53
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بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعبر عن قلقها من تقارير تعذيب في مركز احتجاز
عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الثلاثاء عن قلقها إزاء ما وصفته بمقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر "تعذيبا وحشيا وسوء معاملة" لمعتقلين في مركز احتجاز قرنادة في شرق ليبيا.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة المقاطع.
وقالت البعثة في بيانها: "في وقت تواصل فيه البعثة التحقق من ملابسات المقاطع المتداولة، فإنها تندد بشدة بهذه الأفعال التي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقالت البعثة إن اللقطات تتسق مع ما وصفتها بأنها "أنماط موثقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز في أنحاء ليبيا".
ودعت إلى إجراء تحقيق فوري في الاتهامات، مشيرة الى أنها تنسق مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي من أجل "الوصول من دون قيود لموظفي حقوق الإنسان التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وغيرهم من المراقبين المستقلين إلى منشأة قرنادة وكذلك مراكز الاحتجاز الأخرى الخاضعة لسيطرتها".
ولم يصدر تعليق بعد من السلطات الليبية بشأن مقاطع الفيديو المتداولة.
أخبار دولية
الأمم المتحدة
ليبيا
تعذيب
مركز احتجاز
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