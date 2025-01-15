الرئيس الإيراني ينفي تآمر بلاده لاغتيال دونالد ترامب

نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز أن تكون بلاده تآمرت لاغتيال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، رافضا اتهامات سابقة من ترامب والحكومة الأميركية.



في تشرين الثاني، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لإيراني فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة للحرس الثوري الإيراني لاغتيال ترامب المنتمي للحزب الجمهوري. ونجحت أجهزة إنفاذ القانون في إحباط المؤامرة قبل تنفيذ أي هجوم.



وأعلن ترامب أيضا العام الماضي خلال حملته الانتخابية، أن إيران ربما كانت وراء محاولات اغتياله.



وقال بزشكيان في المقابلة ردا على سؤال عن تلك الاتهامات: "لم يحدث على الإطلاق. لم نحاول القيام بذلك ولن نفعل ذلك أبدا".



ونجا ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي وسيتولى منصبه يوم الاثنين المقبل، من محاولتي اغتيال خلال الحملة الانتخابية. ولم يجد المحققون أي دليل على تورط إيران في أي من المحاولتين.