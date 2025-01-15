سوريا تعتقل المصري أحمد المنصور (رويترز)

اعلن مصدر بوزارة الداخلية السورية ومصدر أمني عربي لرويترز اليوم الأربعاء إن السلطات الحاكمة الجديدة في سوريا ألقت القبض على المصري أحمد المنصور بعد بثه تسجيلات مصورة يهدد فيها الحكومة المصرية.